Trovato morto Baldock, difensore del Panathinaikos e della Grecia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una storia agghiacciante che ha lasciato tutti sconvolti, il corpo è stato Trovato nella piscina della sua abitazione dalla polizia Un dramma che ha lasciato tutti di stucco e sconvolti. Una vera tragedia in Grecia che nella tarda nottata è venuta a conoscenza della scioccante morte George Baldock, difensore del Panathinaikos e della nazionale greca. Il difensore della nazionale greca e del Oanathinaikos George Baldock è stato Trovato morto nella sua abitazione, aveva 31 anni (Ansa Foto) Cityrumors.itIl povero calciatore della Grecia, che aveva giocato domenica scorsa 6 ottobre nel derby con l’Olympiakos, è stato Trovato senza vita nella piscina della sua abitazione nella città di Glyfada. A trovare il corpo il padrone della villa che era stato avvisato dalla moglie del calciatore che non l’aveva sentito per molto tempo. Cityrumors.it - Trovato morto Baldock, difensore del Panathinaikos e della Grecia Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una storia agghiacciante che ha lasciato tutti sconvolti, il corpo è statonella piscinasua abitazione dalla polizia Un dramma che ha lasciato tutti di stucco e sconvolti. Una vera tragedia inche nella tarda nottata è venuta a conoscenzascioccante morte Georgedelnazionale greca. Ilnazionale greca e del Oanathinaikos Georgeè statonella sua abitazione, aveva 31 anni (Ansa Foto) Cityrumors.itIl povero calciatore, che aveva giocato domenica scorsa 6 ottobre nel derby con l’Olympiakos, è statosenza vita nella piscinasua abitazione nella città di Glyfada. A trovare il corpo il padronevilla che era stato avvisato dalla moglie del calciatore che non l’aveva sentito per molto tempo.

