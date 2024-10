Tentato furto al ristorante: i ladri forzano la saracinesca e spaccano la vetrina (Di giovedì 10 ottobre 2024) All'aba di oggi, giovedì 10 ottobre, i carabinieri del Norm- sezione radiomobile sono intervenuti a Latina per una segnalazione di un furto che si stava consumando all'interno di un ristorante. Arrivati sul luogo indicato, i militari hanno constatato che i ladri avevano forzato la saracinesca Latinatoday.it - Tentato furto al ristorante: i ladri forzano la saracinesca e spaccano la vetrina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) All'aba di oggi, giovedì 10 ottobre, i carabinieri del Norm- sezione radiomobile sono intervenuti a Latina per una segnalazione di unche si stava consumando all'interno di un. Arrivati sul luogo indicato, i militari hanno constatato che iavevano forzato la

Tentato furto in un ristorante pontino : danneggiata l’entrata del locale - – Sezione Radiomobile sono intervenuti in risposta a una segnalazione di furto in corso presso un ristorante a Latina. Nella mattina di oggi, verso le ore 5:00, i Carabinieri del N. O. M. R. . Ispezione del gestore Il gestore del ristorante, contattato immediatamente dai Carabinieri, si è recato sul posto per effettuare un’ispezione. (Dayitalianews.com)

Tentato furto in un ristorante pontino ma i ladri vanno via senza prendere nulla - O. Nella mattina di oggi, verso le ore 5:00, i Carabinieri del N. Dopo un’attenta verifica, ha confermato che nessun oggetto o attrezzatura era stata sottratta, lasciando intendere che i malviventi fossero fuggiti a mani vuote. Il tentativo di effrazione All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato accertato che ignoti avevano forzato la saracinesca e infranto il vetro della porta ... (Dayitalianews.com)

