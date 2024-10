Tennis: Gasquet annuncia ritiro "Giocherò ultimo Roland Garros" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giocatore francese, 38 anni, saluterà davanti al pubblico di casa PARIGI (FRANCIA) - "Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. Non si sa mai quando, come, dove Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". A 3 Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Gasquet annuncia ritiro "Giocherò ultimo Roland Garros" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giocatore francese, 38 anni, saluterà davanti al pubblico di casa PARIGI (FRANCIA) - "Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facilerla. Non si sa mai quando, come, dove Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". A 3

Tennis - Gasquet : gioco il prossimo Roland-Garros e mi ritiro - Richard Gasquet si ritirerà dopo il Roland-Garros del prossimo anno, ha annunciato il 38enne tennista francese in un'intervista al quotidiano L'Equipe. È il torneo migliore per farlo, siamo fortunati essendo francesi a poterci fermare in posti così incredibili", spiega Gasquet. Ha raggiunto tre semifinali major: a Wimbledon nel 2007 eliminato da Roger Federer, agli Us Open nel 2013 battuto da ... (Quotidiano.net)