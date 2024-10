Sul Piano di bilancio, il governo si scontra con la realtà, e non fa pace con la verità (Di giovedì 10 ottobre 2024) La discussione parlamentare sul Piano strutturale di bilancio di medio termine – il principale documento di programmazione economica nell’ambito del nuovo Patto di stabilità europeo – è ieri avvenuta in un clima surreale, segnato dalle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che poche ore prima, presso le Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato, aveva ammesso che la base su cui poggia il castello di carta macroeconomico del Piano pluriennale – un tasso di crescita dell’un per cento nel 2024 – «sarà difficile da raggiungere». Linkiesta.it - Sul Piano di bilancio, il governo si scontra con la realtà, e non fa pace con la verità Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La discussione parlamentare sulstrutturale didi medio termine – il principale documento di programmazione economica nell’ambito del nuovo Patto di stabilità europeo – è ieri avvenuta in un clima surreale, segnato dalle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che poche ore prima, presso le Commissionicongiunte di Camera e Senato, aveva ammesso che la base su cui poggia il castello di carta macroeconomico delpluriennale – un tasso di crescita dell’un per cento nel 2024 – «sarà difficile da raggiungere».

