Tpi.it - “Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme”: il clamoroso gossip

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Desono finiti dial centro del. Secondo il settimanale Diva e Donna, ci sarebbe stato unriavvicinamento tra i due, che già in passato avrebbero avuto una liaison segreta, quando lei era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. “De. Sei anni fatradì Belen con. Ora sono entrambi single e c’è il ritorno di fiamma”, ha fatto sapere la rivista su Instagram. I diretti interessati non hanno mai confermato la loro liaison assicurando di essere legati solo da amicizia e stima professionale. I pettegolezzi sul rapporto traDesono piuttosto contraddittori. Qualche settimana fa Dagospia aveva parlato di “gelo tra i due dietro le quinte di Tale e Quale Show, non si sarebbero nemmeno rivolti la parola”.