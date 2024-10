Sri Lanka, il marxismo di mercato di Dissanayake non spaventa gli investitori. L’analisi di Nunzio Bevilacqua (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colombo guarda al futuro e si candida ad essere un hub economico strategico. “Il Presidente Anura Kumara Dissanayake conquista lo Sri Lanka dopo una cura, ‘lacrime e sangue’, di quasi due anni da parte una sorta di esecutivo tecnico che ha consentito al Paese di rimettersi in piedi ma ora sarà necessario creare un sentiero Sri Lanka, il marxismo di mercato di Dissanayake non spaventa gli investitori. L’analisi di Nunzio Bevilacqua L'Identità. Lidentita.it - Sri Lanka, il marxismo di mercato di Dissanayake non spaventa gli investitori. L’analisi di Nunzio Bevilacqua Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colombo guarda al futuro e si candida ad essere un hub economico strategico. “Il Presidente Anura Kumaraconquista lo Sridopo una cura, ‘lacrime e sangue’, di quasi due anni da parte una sorta di esecutivo tecnico che ha consentito al Paese di rimettersi in piedi ma ora sarà necessario creare un sentiero Sri, ildidinonglidiL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sri Lanka - un Paese aperto con la presidenza di Anura Kumara Dissanayake - Il giurista d'impresa Nunzio Bevilacqua analizza le opportunità per le imprese italiane “Con la recente vittoria del primo Presidente di sinistra della storia del Paese, Anura Kumara Dissanayake, la svolta politica risiede nel significato che la popolazione dello Sri Lanka ha voluto dare, nel senso di maggior ‘trasparenza’ della vita pubblica e della discontinuità con […]. (Sbircialanotizia.it)

Anura Kumara Dissanayake presidente : lo Sri Lanka ha scelto l’ex rivoluzionario - . Le elezioni di domenica sono entrate nella storia per la necessità di ricorrere al riconteggio, il primo nella storia del Paese, poiché nessun candidato aveva superato il 50% dei […] Continua a leggere The post Anura Kumara Dissanayake presidente: lo Sri Lanka ha scelto l’ex rivoluzionario appeared first on InsideOver. (It.insideover.com)

S’insedia in Sri Lanka il nuovo presidente di sinistra Dissanayake - Il primo presidente di sinistra della storia dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, si è insediato il 23 settembre promettendo di fare del suo meglio per rilanciare il paese. Leggi . (Internazionale.it)