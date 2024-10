Spinazzola, l’agente: «Conte determinante nel suo trasferimento a Napoli, voleva lavorare da anni con lui» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Davide Lippi, a margine della Padel Pro Am Cup di Viareggio, ha parlato di uno dei suoi assistiti, ovvero Leonardo Spinazzola, che quest’anno milita nel Napoli. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb. l’agente di Spinazzola: «voleva lavorare con Conte da anni» Il Napoli di Antonio Conte è già primo «Non mi meraviglia, anche se ha cambiato tanto Il Napoli è una squadra forte, Antonio è un grande comunicatore, un grande trasmettitore, sta inserendo anche i nuovi e il Napoli durerà fino all’ultimo. L’Inter in senso assoluto credo sia la più forte del campionato, ma il torneo sarà competitivo perché anche il Napoli ha costruito una bella corazzata». Quanto ha inciso Conte per l’arrivo di Spinazzola? «De Laurentiis quest’anno, dopo una stagione particolare, ha fatto grandi investimenti. Ha scelto un grande allenatore e gli ha dato carta bianca. Ilnapolista.it - Spinazzola, l’agente: «Conte determinante nel suo trasferimento a Napoli, voleva lavorare da anni con lui» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Davide Lippi, a margine della Padel Pro Am Cup di Viareggio, ha parlato di uno dei suoi assistiti, ovvero Leonardo, che quest’anno milita nel. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.di: «conda» Ildi Antonioè già primo «Non mi meraviglia, anche se ha cambiato tanto Ilè una squadra forte, Antonio è un grande comunicatore, un grande trasmettitore, sta inserendo anche i nuovi e ildurerà fino all’ultimo. L’Inter in senso assoluto credo sia la più forte del campionato, ma il torneo sarà competitivo perché anche ilha costruito una bella corazzata». Quanto ha incisoper l’arrivo di? «De Laurentiis quest’anno, dopo una stagione particolare, ha fatto grandi investimenti. Ha scelto un grande allenatore e gli ha dato carta bianca.

