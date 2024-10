Spalletti duro con Inzaghi: "Io avrei riattaccato il telefono" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spalletti in conferenza stampa. Il campionato di Serie A è giunto alla sua seconda pausa nazionali e questa sera la nazionale di Spalletti si prepara al test di Nations League contro i Diavoli Rossi Ilnerazzurro.it - Spalletti duro con Inzaghi: "Io avrei riattaccato il telefono" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in conferenza stampa. Il campionato di Serie A è giunto alla sua seconda pausa nazionali e questa sera la nazionale disi prepara al test di Nations League contro i Diavoli Rossi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti duro su Inzaghi e gli ultras : «Se uno ti telefona e non lo conosci - è difficile poterci scambiare parole» - Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha concesso un’intervista alla Rai, in cui ha parlato dell’inchiesta ultras che vede coinvolto anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona». (Ilnapolista.it)

Abodi duro su Spalletti : «Analisi e autocritica sono mancate. A oggi non vedo segnali» - Questo presuppone un Club Italia e un settore tecnico ripensati nella loro globalità. A me ha detto delle cose, sono convinto le dirà anche in pubblico. La data delle elezioni anticipate come primo passo mi è sembrata una risposta istintiva e non il frutto di una riflessione comune». . Mi auguro che per la Nations League abbiano fatto tesoro della sconfitta ma a oggi non vedo segnali». (Ilnapolista.it)