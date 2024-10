Superguidatv.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: ritorno di fiamma al Grande fratello? Il riavvicinamento

(Di giovedì 10 ottobre 2024)non si sente più attratta da Javier Martinez così come neanche dae a renderlo noto é lei stessa, al. In attesa dell’ottava puntata del reality show laregistra, però, uncon il primo corteggiatore che nel loft di Cinecittà le ha più volte mostrato di nutrire dell’interesse verso la sua persona. E non solo di sentirsi fisicamente attratto da lei. Arriva, così, il momento del confronto per la coppia di gieffini vip.a cuore aperto: la confessione alIn una confidenza registrata senza filtri, en plein air, nel giardino disvela di non essere più intenzionata a portare avanti le frequentazioni ad oggi avute cone Javier Martinez.