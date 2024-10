Anticipazionitv.it - Separazione tra Fedez e Chiara Ferragni: il legale di lei fa chiarezza sull’accordo raggiunto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le voci che hanno recentemente invaso il web riguardo un accordotrasono state ufficialmente smentite dai legali dell’imprenditrice digitale. Secondo le speculazioni, i due avrebbero trovato un’intesa, soprattutto per quanto riguarda l’affidamento dei figli. Tuttavia, l’avvocatessa di, Daniela Missaglia, ha chiarito la situazione, sottolineando che tali rumors sono “frutto di inverificate illazioni” e che non esiste ancora alcun accordo, soprattutto in relazione al collocamento paritetico dei bambini.: le dizioni dell’avvocatessa Daniela Missaglia Daniela Missaglia,di, ha voluto precisare la situazione con una dizione ufficiale.