Semplificazioni, associazioni artigiane: istituire cabina di regia con Governo, Regioni e imprese (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA – istituire una cabina di regia con la partecipazione di Governo, Regioni, enti locali e associazioni di categoria per favorire le Semplificazioni, migliorare la qualità delle norme e assicurarne un attento monitoraggio sul processo di attuazione. È quanto proposto da Cna e Confartigianato in audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato esprimendo apprezzamento per il provvedimento sulle Semplificazioni. Secondo le due associazioni la cabina di regia sarebbe coordinata dal Governo coinvolgendo i vari livelli interistituzionali e i rappresentanti delle imprese con il potere di intervenire anche nelle materie di competenza concorrente, nonché sollecitare standard uniformi su quelle di competenza regionale. Lopinionista.it - Semplificazioni, associazioni artigiane: istituire cabina di regia con Governo, Regioni e imprese Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA –unadicon la partecipazione di, enti locali edi categoria per favorire le, migliorare la qualità delle norme e assicurarne un attento monitoraggio sul processo di attuazione. È quanto proposto da Cna e Confartigianato in audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato esprimendo apprezzamento per il provvedimento sulle. Secondo le dueladisarebbe coordinata dalcoinvolgendo i vari livelli interistituzionali e i rappresentanti dellecon il potere di intervenire anche nelle materie di competenza concorrente, nonché sollecitare standard uniformi su quelle di competenza regionale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Semplificazioni, associazioni artigiane: istituire cabina di regia con Governo, Regioni e imprese - ROMA - Istituire una cabina di regia con la partecipazione di Governo, Regioni, enti locali e associazioni di categoria per favorire le semplificazioni, ... (lopinionista.it)

Progetto BPCO Bridge: gestione territoriale del paziente e diagnosi precoce per il miglioramento della presa in carico del paziente - Per multifattoriale, si fa riferimento alla capacità di intervenire su più fattori, che includono aspetti sociosanitari e i problemi di vita quotidiana, come la possibilità di reperire i farmaci o ... (quotidianosanita.it)

Caltanissetta. Leandro Janni: “Contro eolico e mega-fotovoltaico aspettiamo chiara presa di posizione del presidente della Regione” - CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni a proposito della questione legata al proliferare di eolico e fotovoltaico in Sicilia. “A proposito d ... (ilfattonisseno.it)