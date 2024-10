Anteprima24.it - Perquisizioni a Ponticelli, oltre 60 carabinieri in campo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutia tappeto nel rionedi Napoli: dall’alba i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento Campania stanno mettendo in atto diversi controlli.60 gli uomini in, con decine di pattuglie ed il velivolo del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano. Questo è il terzo giorno di blitz che i militari stanno mettendo in atto nei rioni difficili dell’area orientale di Napoli. In seguito ai controlli di ieri una detenuta di 29 anni, agli arresti domiciliari, è stata denunciata per furto di energia elettrica: la sua abitazione, in via Montale, era collegata direttamente alla rete nazionale, senza che il contatore filtrasse i consumi.