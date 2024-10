Pallanuoto: vincono tutti le italiane di Euro Cup. Successi per Pro Recco, Ortigia ed AN Brescia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tre squadre italiane impegnate in questa prima giornata della fase a gironi di Euro Cup e tre vittorie per il Bel Paese. Trionfano infatti all’esordio Pro Recco, AN Brescia e Ortigia. Per i recchelini nessuna difficoltà a Lavagna nel battere il Duisburg: Echenique ed Hallock si esaltano mettendo a segno quattro reti a testa, tre anche per Fondelli. Pro Recco – Duisburg 19-8 Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Demarchi 2, Vujosevic 1, Younger 2, Fondelli 3, Presciutti, Echenique 4, Iocchi Gratta 1, Scarmi, Condemi 1, Hallock 4, Negri. All. Sukno. Duisburg: Barella, Nosnik, Simic, L. Metten 2, Johnsson, Dolff, Gemalmazoglu, Nitta, Seifert, Gusakov 3, Gergelyfi 2, E. Metten 1, Burgsmueller. All. Vuksanovic. Arbitri: Rakovic (Serbia), Berishvili (Georgia). Parziali: 6-1, 2-2, 5-3, 6-2. Superiorità numeriche: Pro Recco 3/6, Duisburg 5/13. Oasport.it - Pallanuoto: vincono tutti le italiane di Euro Cup. Successi per Pro Recco, Ortigia ed AN Brescia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tre squadreimpegnate in questa prima giornata della fase a gironi diCup e tre vittorie per il Bel Paese. Trionfano infatti all’esordio Pro, AN. Per i recchelini nessuna difficoltà a Lavagna nel battere il Duisburg: Echenique ed Hallock si esaltano mettendo a segno quattro reti a testa, tre anche per Fondelli. Pro– Duisburg 19-8 Pro: Del Lungo, Di Fulvio 1, Demarchi 2, Vujosevic 1, Younger 2, Fondelli 3, Presciutti, Echenique 4, Iocchi Gratta 1, Scarmi, Condemi 1, Hallock 4, Negri. All. Sukno. Duisburg: Barella, Nosnik, Simic, L. Metten 2, Johnsson, Dolff, Gemalmazoglu, Nitta, Seifert, Gusakov 3, Gergelyfi 2, E. Metten 1, Burgsmueller. All. Vuksanovic. Arbitri: Rakovic (Serbia), Berishvili (Georgia). Parziali: 6-1, 2-2, 5-3, 6-2. Superiorità numeriche: Pro3/6, Duisburg 5/13.

