Ottobre in rosa a Baronissi: giornata di prevenzione con visite gratuite per il tumore al seno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Sindaco Anna Petta: "La campagna di prevenzione è volta a sensibilizzare tutte le donne, imparando ad aver 'cura' di se stesse" Nel corso della giornata di screening gratuiti, sarà presentata anche la "Breast Unit Salerno", ovvero il centro di senologia dell'A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, che si occupa in maniera completa delle donne affette da patologie mammarie: dalla diagnosi al trattamento chirurgico e ricostruttivo, dalla riabilitazione al supporto psicologico. Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgo senologo.

900 nuovi casi di tumore al seno, riscontrato in tutte e tre le fasce di età (under 50, 50-69, over 70). La buona notizia è che aumenta la sopravvivenza dei pazienti oncologici e calano i decessi. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario è, quindi, fondamentale perché il cancro della

