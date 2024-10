Nuoto, Cdm fondo Setubal 2024: undici gli Azzurri al via (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto per la terza tappa della Coppa del mondo di Nuoto di fondo 2024, che prenderà il via sabato a Setubal, in Portogallo. Saranno, infatti, undici gli Azzurri in gara: Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba Nuoto), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Veronica Santoni (CC Aniene), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri / CC Aniene), Elena Tortora (CC Aniene) e Dario Verani (Esercito). Nuoto, Cdm fondo Setubal 2024: undici gli Azzurri al via SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto per la terza tappa della Coppa del mondo didi, che prenderà il via sabato a, in Portogallo. Saranno, infatti,gliin gara: Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Veronica Santoni (CC Aniene), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri / CC Aniene), Elena Tortora (CC Aniene) e Dario Verani (Esercito)., Cdmglial via SportFace.

