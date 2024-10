“Mille occhi sulla città“. Patto tra corpi di polizia carabinieri e vigilantes (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una città sempre più sicura con la firma del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, che vede polizia locale, forze dell’ordine e vigilanza privata uniti per il presidio delle aree sensibili. La sigla di ieri in prefettura a Milano attiva così, per la prima volta, l’accordo anche sul territorio sestese con l’obiettivo di creare una sinergia tra le guardie particolari giurate, i ghisa, polizia di Stato e carabinieri, valorizzando il ruolo di osservazione e segnalazione delle guardie stesse. L’intesa riguarderà anche i Comuni di Cinisello Balsamo, Corsico, Pioltello, Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago. Ilgiorno.it - “Mille occhi sulla città“. Patto tra corpi di polizia carabinieri e vigilantes Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unasempre più sicura con la firma del protocollo d’intesa ““, che vedelocale, forze dell’ordine e vigilanza privata uniti per il presidio delle aree sensibili. La sigla di ieri in prefettura a Milano attiva così, per la prima volta, l’accordo anche sul territorio sestese con l’obiettivo di creare una sinergia tra le guardie particolari giurate, i ghisa,di Stato e, valorizzando il ruolo di osservazione e segnalazione delle guardie stesse. L’intesa riguarderà anche i Comuni di Cinisello Balsamo, Corsico, Pioltello, Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sempre più occhi elettronici per sorvegliare la città - "Dal mare alle periferie - a presidio dei punti più critici" - Sono 338 gli occhi elettronici che vigilano sulla città di Rimini. Numero raggiunto grazie alle recenti installazioni di altre 29 telecamere, di cui cinque alla rotatoria Bigno; quattro al parco Briolini, legate al progetto "SIcuriamo Rimini"; una al parcheggio temporaneo di via Cirene; una nel... (Riminitoday.it)

Pochi sacerdoti e tante parrocchie - città di Castello e Gubbio sperimentano le comunità pastorali con presbiteri e laici - I sacerdoti sono pochi, le parrocchie tante e le due diocesi unite, sulla carta, devono collaborare per il futuro. Il vescovo Luciano Paolucci Bedini, che ha unito nella sua persona le diocesi di Gubbio e Città di Castello, lancia un progetto ambizioso che “coinvolgerà le Chiese diocesane di... (Perugiatoday.it)

Giugliano - l’occhio di Union Security per la sicurezza in città - A partire da oggi, Union Security, azienda leader nel settore della sicurezza, fornirà un prezioso supporto alle forze dell’ordine sul territorio di Giugliano in Campania. . Grazie a un accordo raggiunto con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, la sicurezza cittadina potrà contare sui pattugliamenti mirati di Union che garantirà maggiore tranquillità e protezione ai ... (Teleclubitalia.it)

Bright Night - la città si illumina di scienza con un occhio alla biodiversità : “Anche a Firenze è in pericolo” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Dalla scienza alla finanza, passando per geologia, ingegneria, ambiente, urbanistica, medicina, psicologia, emancipazione delle donne, storia, astronomia, religione, natura, prevenzione dei disastri e soprattutto un occhio alla... (Firenzetoday.it)

Bello il referendum sulla cittadinanza - ma attenti al papocchio anti politico - . Questo rinnovato pasolinismo rivestito di populismo e incarnato da artisti famosi incrocia un certo umore borghese – altro che il sottoproletariato di PPP – tradizionalmente prono al potere quando gli serve e altrettanto pronto a fare la morale al mondo intero quando gli gira: e per farla breve c’è aria di “ceti medi riflessivi” come li chiamava Paul Ginsborg, teorico appunto del girotondismo. (Linkiesta.it)