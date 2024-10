Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Sono contento, rispettato il piano tattico” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner ha parlato a caldo ai microfoni del Masters 1000 di Shanghai 2024 dopo la vittoria ai danni di Daniil Medvedev che gli è valsa la semifinale. “Ovviamente Sono molto contento di come ho giocato oggi – ha detto il numero uno al mondo -. A volte dipende anche dalle condizioni. Lui non ha potuto colpire bene col dritto a causa del problema alla spalla, e mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, ho preparato la partita molto bene e Sono riuscito a fare tatticamente quello che volevo. Ora vediamo cosa saprò fare in semifinale“. Jannik ha poi aggiunto sul fatto di essere in semifinale per la prima volta a Shanghai: “Quando sei giovane non sai cosa può succedere in carriera: si può sempre migliorare ma fare semifinale in un Masters 1000 è già un ottimo risultato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikha parlato a caldo ai microfoni deldidopo la vittoria ai danni di Daniil Medvedev che gli è valsa la semifinale. “Ovviamentemoltodi come ho giocato oggi – ha detto il numero uno al mondo -. A volte dipende anche dalle condizioni. Lui non ha potuto colpire bene col dritto a causa del problema alla spalla, e mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, ho preparato la partita molto bene eriuscito a fare tatticamente quello che volevo. Ora vediamo cosa saprò fare in semifinale“. Jannik ha poi aggiunto sul fatto di essere in semifinale per la prima volta a: “Quando sei giovane non sai cosa può succedere in carriera: si può sempre migliorare ma fare semifinale in unè già un ottimo risultato.

