La stagione calda itinerari estivi per musica e parole nell’Italia degli anni settanta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 - L’idea di una riflessione, lungo un percorso alternato die racconto, sulla vita e l’atmosfera politica, sociale e culturalenasce dalla convinzione condivisa che quel periodo di storia recente del nostro Paese, spesso liquidato con sinossi semplificatorie (“Ladel terrorismo”, “Il decennio dell’austerity e e del compromesso storico”, “Glidei movimenti prima e di piombo, poi”, “La storia di una rivoluzione mancata”, e così via), sia stato non solo uno spartiacque decisivo tra la società del dopoguerra e quella contemporanea, ma anche una sintesi e una dialettica, al contempo, tra idee e ideologie, innovazione e conservazione, avanguardismo e restaurazione, in cui si possono rintracciare temi, riflessioni, dibattiti e fermenti, anche artistici, di straordinaria attualità.