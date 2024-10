La FIFA completa il suo “tradimento” a EA Sports: il Mondiale esportivo sarà su eFootball (Di giovedì 10 ottobre 2024) Konami e FIFA collaborano per la FIFAe World Cup 2024 con eventi su eFootball. Inizia oggi il percorso di qualificazione! Come passa il tempo. Non siamo più quelli che fumano un po’ e dopo giocano a PES. A dire il vero, PES non esiste proprio più. Ma non esiste nemmeno più FIFA e così l’associazione Mondiale che regolamenta il giuoco del pallone ha deciso di lanciare una clamorosa collaborazione con Konami. Konami e FIFA hanno infatti siglato un importante accordo che vedrà le due entità collaborare nel mondo degli eSports, con eFootball di Konami come protagonista. Come parte di questa intesa, eFootball ospiterà due eventi FIFA World Cup, uno per la versione console e uno per la versione mobile, con le qualificazioni per la FIFAe World Cup 2024 che iniziano oggi. Esports247.it - La FIFA completa il suo “tradimento” a EA Sports: il Mondiale esportivo sarà su eFootball Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Konami ecollaborano per lae World Cup 2024 con eventi su. Inizia oggi il percorso di qualificazione! Come passa il tempo. Non siamo più quelli che fumano un po’ e dopo giocano a PES. A dire il vero, PES non esiste proprio più. Ma non esiste nemmeno piùe così l’associazioneche regolamenta il giuoco del pallone ha deciso di lanciare una clamorosa collaborazione con Konami. Konami ehanno infatti siglato un importante accordo che vedrà le due entità collaborare nel mondo degli e, condi Konami come protagonista. Come parte di questa intesa,ospiterà due eventiWorld Cup, uno per la versione console e uno per la versione mobile, con le qualificazioni per lae World Cup 2024 che iniziano oggi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FIFA e eFootball firmano una partnership per i mondiali: l'Italia grande assente - Konami e la FIFA firmano una partnership per portare i mondiali di FIFAe su eFootball, sia in versione console sia mobile ... (tuttosport.com)

Konami e FIFA uniscono le forze per eFootball 2025 con due FIFAe World Cup su console e mobile - Iniziano oggi gli eventi di qualificazione su eFootball 2025 per prendere parte alla FIFAe World Cup 2024, un torneo ufficiale nato grazie alla collaborazione tra Konami e FIFA. (multiplayer.it)

Konami And FIFA Sign 'eFootball' Esports Collaboration Agreement - Free-to-play and completely rebuilt in Unreal Engine, eFootball is an all-new football simulation platform from the makers of PES and Winning Eleven. (worthplaying.com)