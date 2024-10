Incidente sul lavoro a Eboli: 40enne operaio perde tre dita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente sul lavoro a Eboli per un operaio 40enne che ha perso tre dita della mano, schiacciate da una pressa mentre stava svolgendo le sue mansioni. L’Incidente ha causato la perdita del dito medio, l’anulare e il mignolo, ed ha provocato anche seri danni all’avambraccio.I soccorsi Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Eboli: 40enne operaio perde tre dita Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sulper unche ha perso tredella mano, schiacciate da una pressa mentre stava svolgendo le sue mansioni. L’ha causato la perdel dito medio, l’anulare e il mignolo, ed ha provocato anche seri danni all’avambraccio.I soccorsi

