Il racconto dei Caschi Blu Unifil attaccati da Israele | Hanno sparato deliberatamente su di noi Non vogliono testimoni scomodi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le basi 1-31 e 1-31 della missione di pace Onusorgono, isolate, sulla cosiddetta Linea Blu che dividedal Libano. La prima sorge in mezzo al nulla, qualche chilometro a sud del villaggio libanese di Alma el Chaab, nel governatorato di Tiro. Dalla seconda, a chilometri in direzione ovest, si vede invece il mare. Impossibile scambiare gli avamposti per qualcosa di diverso: si ergono lì, in mezzo al nulla, con le grandi pareti bianche che riportano la scritta azzurra UN (United Nations). Va da sé che, dopo i ripetuti avvertimenti di tel Aviv all’Onu di lasciare campo libero alle sue truppe, gli spari di giovedì sulle loro basiun solo obiettivo: eliminare. Sono proprio i componenti del contingente a guida italiana a raccontarlo, chi mettendoci la faccia e chi sotto anonimato.