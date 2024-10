Il governo non ha ancora pubblicato la relazione annuale sull’aborto, ed è una cosa molto grave (Di giovedì 10 ottobre 2024) La legge 194 prevede che a febbraio di ogni anno il ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione su come viene garantito il diritto all'aborto nel Paese. A sette mesi dalla scadenza e con più di 200 giorni di ritardo, a oggi della relazione non c'è neanche l'ombra. Fanpage.it - Il governo non ha ancora pubblicato la relazione annuale sull’aborto, ed è una cosa molto grave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La legge 194 prevede che a febbraio di ogni anno il ministero della Salute presenti al Parlamento unasu come viene garantito il diritto all'aborto nel Paese. A sette mesi dalla scadenza e con più di 200 giorni di ritardo, a oggi dellanon c'è neanche l'ombra.

