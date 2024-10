Golf: Olesen, Dean e Svensson al comando dell’Open di Francia dopo 18 buche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima giornata bagnata sul DP World Tour. L’Open di Francia, ospitato sul percorso de Le Golf National, è cominciato in salita per buona parte del field. La pioggia del pomeriggio, infatti, intervallata da raffiche forti di vento, ha dato poca tregua ai giocatori partiti dopo mezzogiorno. A spuntarla dopo le prime 18 buche sono stati il britannico Joe Dean, il danese Thorbjørn Olesen e lo svedese Jesper Svensson che sono riusciti a chiudere il primo apppuntamento in Francia con l’ottimo score di -6 (65 colpi). Particolarmente ardua è stata per Svensson che, partito tardi, ha beccato forti scrosci e vento fino alla 16, momento nel quale è riapparso il sole per pochi istanti. Discreta la fila di inseguitori in 4° posizione a pari merito. Oasport.it - Golf: Olesen, Dean e Svensson al comando dell’Open di Francia dopo 18 buche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima giornata bagnata sul DP World Tour. L’Open di, ospitato sul percorso de LeNational, è cominciato in salita per buona parte del field. La pioggia del pomeriggio, infatti, intervallata da raffiche forti di vento, ha dato poca tregua ai giocatori partitimezzogiorno. A spuntarlale prime 18sono stati il britannico Joe, il danese Thorbjørne lo svedese Jesperche sono riusciti a chiudere il primo apppuntamento incon l’ottimo score di -6 (65 colpi). Particolarmente ardua è stata perche, partito tardi, ha beccato forti scrosci e vento fino alla 16, momento nel quale è riapparso il sole per pochi istanti. Discreta la fila di inseguitori in 4° posizione a pari merito.

