Lapresse.it - G7 Industria, a Roma la seconda riunione ministeriale della presidenza italiana

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al via a Palazzo Brancaccio aladel G7 sue Innovazione Tecnologica. Presiede il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha accolto questa mattina gli omologhi del gruppo dei sette. Presenti anche Gina Raimondo, Segretario al Commercio degli Stati Uniti d’America e Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivaCommissione europea. Per i Paesi “outreach” sono presenti Dirk Beljaarts, Ministro degli Affari Economici dei Paesi Bassi, S. Krishnan, Viceministro per il Digitale e le Tecnologie dell’Informazione dell’India, e Keonki Roh, Viceministro del CommercioCorea del Sud.