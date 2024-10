Ilgiorno.it - Franco, tradito dalla sua passione: "Cercava i funghi, poi li regalava"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutta via Grandi, tutta la Parpagliona e Cascina Gatti aspettano il rientro della salma diCarioti, l’82enne trovato morto in un dirupo, in Svizzera, dove era andato come tante altre volte a cercare. "Era la sua grande. Ci andava sempre da solo, come se fosse un segreto – racconta Gino, amico del bar sotto casa –. Ci vedevamo quasi ogni giorno all’ora del caffè. Spesso arrivava con la cassettina dipiena dei suoi tesori e ce la mostrava con grande orgoglio. Noi per prenderlo in giro gli dicevamo ‘Dì la verità che sei andato a comprarli al supermercato!’. Era una persona squisita".era rimasto vedovo anni fa, con una figlia lontana. "Aveva i suoi amici, aveva noi", dicono i tanti del quartiere che si sono dati da fare dal primo giorno della sua scomparsa, il primo ottobre.