Formia Marcello Mastroianni sfumature fotografiche la mostra alla Torre di Mola

Formia – Dal'11 al 20 Ottobre 2024, presso la Torre di Mola a Formia, si terrà la mostra fotografica dal titolo "Marcello Mastroianni, sfumature fotografiche" a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, con il patrocinio del Comune di Formia. L'evento – ospitato all'interno della XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival

