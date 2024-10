Terzotemponapoli.com - Fontana: “McTominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli. Su Gilmour…”

Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte su McTominay, Gilmour e Lobotka: "L'arrivo di McTominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli, è un atleta formidabile che consente al Napoli una certa duttilità tattica, lui può fare la mezz'ala e anche il giocatore che si inserisce in zona gol. Gilmour? Penalizzato perché ha un mostro sacro come Lobotka davanti, è un elemento importante che può giocare con lui qualora Conte lo ritenesse, o magari per forzare una partita con un palleggiatore in più.