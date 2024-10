Fiumicino, intitolazione del piazzale Europa: istituita viabilità provvisoria (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fiumicino, 10 ottobre 2024 – In occasione dell’anniversario del riconoscimento del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea, la città di Fiumicino intende celebrare questa importante ricorrenza con una cerimonia speciale che si terrà sabato 12 ottobre , alle ore 15:30 (leggi qui). Per garantire la sicurezza della manifestazione, il Comune di Fiumicino comunica che è necessario adottare alcune misure temporanee di disciplina del traffico e della sosta. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – In occasione dell’anniversario del riconoscimento del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea, la città diintende celebrare questa importante ricorrenza con una cerimonia speciale che si terrà sabato 12 ottobre , alle ore 15:30 (leggi qui). Per garantire la sicurezza della manifestazione, il Comune dicomunica che è necessario adottare alcune misure temporanee di disciplina del traffico e della sosta.

Fiumicino, intitolazione del piazzale Europa: istituita viabilità provvisoria - – istituzione divieto di sosta, con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via Portuense dal civico 2475 al civico 2500 dal venerdì 11 ottobre 2024 dalle ore ... (ilfaroonline.it)

Fiumicino, il piazzale del palazzo comunale sarà intitolato all’Unione Europea - Fiumicino, 9 ottobre 2024- Sabato 12 ottobre 2024, a partire dalle ore 15.30, si terrà una cerimonia ufficiale per l’intitolazione del Piazzale del Palazzo Comunale, prospiciente la Via Portuense, all ... (ilfaroonline.it)

