Eurolega 2024/2025, alla Virtus Bologna non riesce la rimonta: vince l'ASVEL 87-85 (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Virtus Bologna cede di misura contro l'ASVEL Villeurbanne nella sfida valida per la 2^ giornata dell'Eurolega 2024/2025 di basket. Per gli uomini di coach Banchi, che cedono 87-85 in trasferta; dopo il KO contro l'Efes all'esordio, per le Vu Nere si tratta della seconda sconfitta consecutiva, da cui trarre dei segnali positivi di crescita, nonostante sia chiaro il ritardo di condizione in alcuni elementi. Ottima prestazione, invece, per Cordinier (23 punti) e Diouf (15 punti dalla panchina), oltre al solito Pajola e a Belinelli, fondamentale soprattutto nella seconda parte di match. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L'Eurolega IN DIRETTA CRONACA – La partita inizia con una stoppata di Zizic, il gioco da tre di Clyburn e la tripla di Schofield.

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85 Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Cordinier fallisce l’attacco decisivo - V-nere ko! 15 punti di Diouf - 71-68 Ci pensa Shaquille Harrison a riportare l’ASVEL avanti dall’arco. 16-13 Canestro da due per l’ASVEL con Sako. 40-27 Assist di De Colo per Lauvergne: l’ASVEL continua a rimanere sopra le dieci lunghezze di vantaggio. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. (Oasport.it)

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 85-85 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - The post LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 85-85, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. 57-49 19? – 1/2 di Shengelia. 62-51 22? – 2/2 Maledon, ancora a secco la Virtus. 13-8 2? – 0/2 dalla lunetta per l’ASVEL che però va forte a rimbalzo, poi Harrison trova un gran canestro da tre. (Sportface.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 79-79 Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Belinelli sale in cattedra - parità a -5? dalla sirena finale - 27-17 Theo Maledon in penetrazione per il nuovo +10 ASVEL. 52-42 Tap-in di Neal Sako che cattura il rimbalzo offensivo: l’ASVEL ristabilisce il +10! 50-42 Appoggio di Ante Zizic: -8 Virtus! 50-40 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia. 35-27 RISPONDE SUBITO ALESSANDRO PAJOLA CON LA STESSA MONETA. (Oasport.it)