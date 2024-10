Formiche.net - Esplorazione marziana. Il piano di Rocket Lab per ridurre costi e tempi convince la Nasa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre anche la Repubblica Dominicana si unisce al programma Artemis diventando così il 44° Paese firmatario, lacompie un altro passo cruciale verso l’del nostro sistema solare, concentrandosi ora sul ritorno di campioni da Marte.Lab è stata selezionata per sviluppare un nuovo concetto per la missione Mars sample return (Msr), con l’obiettivo disignificativamente ie anticipare il rientro dei campioni sulla Terra.Lab ha annunciato di aver ottenuto un contratto dallaper studiare un’architettura semplificata e innovativa per la missione Msr. Questo progetto mira a raccogliere i campioni prelevati dal rover Perseverance e riportarli sulla Terra con una spesa inferiore a quella stimata per l’attuale, che si aggira intorno agli 11 miliardi di dollari, e con un anticipo di alcuni anni rispetto alla data prevista per il 2040.