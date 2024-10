Empoli-Napoli non è una partita a rischio, trasferta consentita ai tifosi residenti a Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) I tifosi del Napoli possono finalmente tornare a tifare la propria squadra anche lontano dal Maradona. Contro l’Empoli la trasferta è consentita per tutti i tifosi. Infatti dalle ultime determinazioni dell’Onms (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) si evince che Empoli-Napoli non è una partita a rischio. L’evento non è stato inserito tra quelli a rischio, appunto. Quindi, viene confermato ciò che era già emerso nei giorni scorsi. I tifosi partenopei residenti a Napoli avranno regolare accesso alla trasferta in Toscana. Per gli ultrà del Napoli è una specie di test. Durante Empoli-Napoli, gli ultras saranno infatti osservati speciali, in vista anche delle due trasferta a Milano, con Milan e Inter. In caso di disordini, l’Osservatorio potrebbe adottare severe restrizioni per le trasferte a San Siro. Ilnapolista.it - Empoli-Napoli non è una partita a rischio, trasferta consentita ai tifosi residenti a Napoli Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Idelpossono finalmente tornare a tifare la propria squadra anche lontano dal Maradona. Contro l’laper tutti i. Infatti dalle ultime determinazioni dell’Onms (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) si evince chenon è una. L’evento non è stato inserito tra quelli a, appunto. Quindi, viene confermato ciò che era già emerso nei giorni scorsi. Ipartenopeiavranno regolare accesso allain Toscana. Per gli ultrà delè una specie di test. Durante, gli ultras saranno infatti osservati speciali, in vista anche delle duea Milano, con Milan e Inter. In caso di disordini, l’Osservatorio potrebbe adottare severe restrizioni per le trasferte a San Siro.

Empoli-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : la decisione - Il match era finito nel mirino del Ministero degli Interni a seguito degli scontri tra ultras azzurri e quelli di Cagliari nella trasferta in Sardegna. Dopo i fatti avvenuti a Cagliari e i provvedimenti presi per Juve-Napoli, arriva il comunicato ufficiale dell’ONMS per la trasferta di Empoli Stando a quanto comunicato dall’Osservatorio Nazionale alle Manifestazioni Sportive, la gara tra Empoli ... (Spazionapoli.it)

Tifosi Napoli - spunta la decisione sulle trasferte di Empoli e Milano : avete saputo? - Per l’occasione, ci saranno i tifosi del Napoli in seguito ai propri beniamini? L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione a tal riguardo, svelando anche quello che può essere lo scenario in vista dell’altra trasferta dopo Empoli, quella contro il Milan a Milano. itDi seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo: “Il Viminale starebbe per concedere una notevole ... (Spazionapoli.it)

Birra gratis per i tifosi del Napoli : come e quando potranno berla? - . In tempi in cui le cronache sportive sono spesso macchiate da episodi negativi, iniziative come queste ricordano a tutti l’importanza dei valori autentici dello sport. In un mondo calcistico spesso oscurato da vicende negative, emerge una storia che riscalda il cuore e riporta alla luce il vero spirito sportivo. (Notizie.com)