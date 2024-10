Effetto Corte Ue nei tribunali, a Palermo i giudici liberano otto tunisini. Ma il governo tira dritto e lunedì apre i centri in Albania (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sui centri per migranti in Albania sarà di nuovo scontro tra il governo e la magistratura. Mentre l’esecutivo conferma l’apertura delle strutture, che potrebbero essere operative già da lunedì prossimo, in Italia i giudici tornano a disapplicare il decreto Cutro, stavolta con la benedizione della Corte di giustizia dell’Unione europea che, in una sentenza del 4 ottobre di cui il Fatto ha scritto in dettaglio, ha demolito il presupposto dell’esame accelerato delle domande d’asilo per cui è previsto il trattenimento: la provenienza da Paese di origine “sicuro”. Che, dice la Cgue, non vale ai fini di tali procedure se sono presenti eccezioni per parti di territorio o categorie di persone. Il che esclude 15 dei 22 Paesi che il governo considera sicuri, compresi quelli da cui provengono i migranti che si contava di portare in Albania. Ilfattoquotidiano.it - Effetto Corte Ue nei tribunali, a Palermo i giudici liberano otto tunisini. Ma il governo tira dritto e lunedì apre i centri in Albania Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Suiper migranti insarà di nuovo scontro tra ile la magistratura. Mentre l’esecutivo conferma l’apertura delle strutture, che potrebbero essere operative già daprossimo, in Italia itornano a disapplicare il decreto Cutro, stavolta con la benedizione delladi giustizia dell’Unione europea che, in una sentenza del 4bre di cui il Fatto ha scritto in dettaglio, ha demolito il presupposto dell’esame accelerato delle domande d’asilo per cui è previsto il trattenimento: la provenienza da Paese di origine “sicuro”. Che, dice la Cgue, non vale ai fini di tali procedure se sono presenti eccezioni per parti di territorio o categorie di persone. Il che esclude 15 dei 22 Paesi che ilconsidera sicuri, compresi quelli da cui provengono i migranti che si contava di portare in

