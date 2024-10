E’ una Mens Sana bella e possibile. Cecina deve alzare bandiera bianca (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mens Sana 79 Cecina 56 Mens Sana: Tilli 3, Belli 6, Pannini, Ragusa 15, Marrucci 5, Pucci 16, Sabia, Maghelli 4, Prosperanti, Neri 6, Prosek 7, Tognazzi 17. Allenatore Betti. Cecina: Pedroni 10, Pistolesi 1, Ticà, Bruci 10, Dabo 10, Saccaggi 8, Roventini 2, Pistillo 6, Nannipieri 2, Pistolesi 5, Tintori 2. Allenatore Da Prato. Parziali: 28-24, 39-29, 58-43. SIENA – La ‘Note di Siena’ Mens Sana riscatta il passo falso di Firenze e doma una delle favorite del girone B di B Interregionale, Cecina, annichilita dalla serata di grazia, specie in difesa, dei biancoverdi di Betti. Cecina nel primo quarto parte meglio però, 5-0. Tognazzi impatta e Ragusa ribalta. Il parziale senese si ferma sul 9-0 ma il primo quarto è molto equilibrato, 13 pari al 5’. Cecina è chirurgica dalla lunga distanza ma sotto canestro Ragusa è un fattore. Sport.quotidiano.net - E’ una Mens Sana bella e possibile. Cecina deve alzare bandiera bianca Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)7956: Tilli 3, Belli 6, Pannini, Ragusa 15, Marrucci 5, Pucci 16, Sabia, Maghelli 4, Prosperanti, Neri 6, Prosek 7, Tognazzi 17. Allenatore Betti.: Pedroni 10, Pistolesi 1, Ticà, Bruci 10, Dabo 10, Saccaggi 8, Roventini 2, Pistillo 6, Nannipieri 2, Pistolesi 5, Tintori 2. Allenatore Da Prato. Parziali: 28-24, 39-29, 58-43. SIENA – La ‘Note di Siena’riscatta il passo falso di Firenze e doma una delle favorite del girone B di B Interregionale,, annichilita dalla serata di grazia, specie in difesa, dei biancoverdi di Betti.nel primo quarto parte meglio però, 5-0. Tognazzi impatta e Ragusa ribalta. Il parziale senese si ferma sul 9-0 ma il primo quarto è molto equilibrato, 13 pari al 5’.è chirurgica dalla lunga distanza ma sotto canestro Ragusa è un fattore.

