Dumfries: «Rinnovo Inter? Spero arrivi a breve. Ma voglio giocare di più» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Denzel Dumfries, dal ritiro della Nazionale olandese, ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti. L'esterno dell'Inter ha commentato così le voci sul suo Rinnovo. FUTURO – Denzel Dumfries, impegnato con la Nazionale olandese, nel corso della conferenza stampa insieme al CT Ronald Koeman, ha parlato del futuro in casa Inter. Queste le parole del difensore nerazzurro che ha in ballo una trattativa di Rinnovo con l'Inter: «Il Rinnovo? Spero che venga completato il prima possibile. Sembra molto buono. Spero di poter firmare il prima possibile. Tutti dicono che è troppo il numero di partite che dobbiamo giocare. Ma mi sento in forma. Futuro? Ho giocato poco, quindi devo ancora rinnovare il contratto. Ovviamente voglio giocare di più, sono concentrato sul guadagnare più minuti».

