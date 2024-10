News.robadadonne.it - “Dove sono i tuoi figli?”: l’epica risposta di Alice Campello a chi l’attacca perché viaggia sola

(Di giovedì 10 ottobre 2024), influencer e imprenditrice, si trova in una nuova fase della sua vita dopo la separazione da Alvaro Morata, con il quale ha avuto quattro: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo, e la piccola Bella. A due mesi dall’annuncio della rottura,ha deciso di volare a New York per motivi professionali e personali, documentando il suo viaggio sui social con immagini e video che hanno attirato alcune critiche. Il suo viaggio ha scatenato la reazione negativa di alcuni utenti sui social, con molti commenti che puntavano il dito contro di lei per non aver portato icon sé. I cosiddetti mom shamers hanno chiesto in modo giudicante: “E ibambini,li hai lasciati?”, un tipo di commento che raramente si vede sotto i post di padri in viaggio.