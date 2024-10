Dengue a Fano: “Focolaio? No, è un incendio”. Pregliasco boccia la linea (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fano, 10 ottobre 2024 – “Non è un Focolaio Dengue, è un incendio”. Così Fabrizio Pregliasco, virologo di chiara fama, definisce il ‘caso Fano’, dove gli infetti sono diventati 122 e la febbre cosiddetta “spacca-ossa” ha sconfinato a Pesaro (due finora i casi accertati) e persino a Sesto Fiorentino (tre infetti), in Toscana. E il giudizio che epidemiologi, virologi, infettivologi di caratura nazionale danno a proposito della gestione dell’emergenza a livello locale, è tutt’altro che positivo. “Nelle Marche – osserva Pregliasco – stiamo assistendo alle conseguenze di un Focolaio di Dengue che non è stato limitato numericamente nelle fasi iniziali, con oltre 100 casi autoctoni che, viste la caratteristiche della malattia responsabile in oltre il 50% dei casi di forme non evidenti, rappresentano solo la punta di un iceberg. Ilrestodelcarlino.it - Dengue a Fano: “Focolaio? No, è un incendio”. Pregliasco boccia la linea Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – “Non è un, è un”. Così Fabrizio, virologo di chiara fama, definisce il ‘caso’, dove gli infetti sono diventati 122 e la febbre cosiddetta “spacca-ossa” ha sconfinato a Pesaro (due finora i casi accertati) e persino a Sesto Fiorentino (tre infetti), in Toscana. E il giudizio che epidemiologi, virologi, infettivologi di caratura nazionale danno a proposito della gestione dell’emergenza a livello locale, è tutt’altro che positivo. “Nelle Marche – osserva– stiamo assistendo alle conseguenze di undiche non è stato limitato numericamente nelle fasi iniziali, con oltre 100 casi autoctoni che, viste la caratteristiche della malattia responsabile in oltre il 50% dei casi di forme non evidenti, rappresentano solo la punta di un iceberg.

