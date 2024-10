Ilgiorno.it - Da Grael a Pelaschier: ecco gli otto big della vela che si sfideranno nel golfo di Lecco

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Definita la composizione deglitimonieri che daranno vita alla “Coppa dei Bravi” Trofeo Kong In programma neldi Ll’1 e 2 novembre 2024 nell’ambito delle manifestazioni in occasione50ª edizione del Campionato Invernale Interlaghi di. I timonieri In ordine alfabetico scenderanno in acqua su 4 imbarcazioniclasse RS2: Niccolò Bianchi, Lorenzo Bressani, Tommaso Chieffi, Torben, Fabio Mazzoni, Mauro, Stefano Roberti e Roberto Spata. La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong 2024 sarà una rievocazione beneficaprimissima edizione del 1981 a Lproposta dalla Canottieri Lsu un’idea di Pietro Negri, quando in Italia il termine match-race (stile Coppa America) non era ancora usato e si parlava di sfide “uno contro uno”.