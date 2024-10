Citadel: Diana, una nuova clip con Matilda De Angelis e Julia Piaton della serie, da oggi su Prime Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prime Video ha rilasciato una nuova clip di Citadel: Diana, l’attesa serie italiana di spionaggio nata dal mondo di Citadel e composta da sei episodi, tutti disponibili da oggi, 10 ottobre, su Prime Video in tutto il mondo. La clip mostra la protagonista della serie Matilda De Angelis (Diana) e Julia Piaton (nel ruolo di Cécile Martin, capo famiglia di Manticore Francia). Citadel: Diana è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo. Al fianco di Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, troviamo un cast internazionale, che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. Nerdpool.it - Citadel: Diana, una nuova clip con Matilda De Angelis e Julia Piaton della serie, da oggi su Prime Video Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha rilasciato unadi, l’attesaitaliana di spionaggio nata dal mondo die composta da sei episodi, tutti disponibili da, 10 ottobre, suin tutto il mondo. Lamostra la protagonistaDe) e(nel ruolo di Cécile Martin, capo famiglia di Manticore Francia).è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo. Al fianco diDenel ruoloprotagonista, troviamo un cast internazionale, che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi,, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

