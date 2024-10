Chiara Ferragni, le amiche rivelano come sta oggi: “Innamorata come un’adolescente” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara Ferragni oggi sembra un po’ più serena. Nonostante i guai per il pandoro-gate non siano affatto archiviati, l’influencer prova Chiara Ferragni, le amiche rivelano come sta oggi: “Innamorata come un’adolescente” su Perizona.it Perizona.it - Chiara Ferragni, le amiche rivelano come sta oggi: “Innamorata come un’adolescente” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sembra un po’ più serena. Nonostante i guai per il pandoro-gate non siano affatto archiviati, l’influencer prova, lesta: “” su Perizona.it

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Chiara Ferragni è innamorata di Silvio Campara come una adolescente alla prima cotta» : ecco chi l’ha detto - Questa descrizione si discosta bene e di tanto dall’ex marito Fedez che – invece – è sempre apparso a tutti come una scheggia impazzita pronta a creare polemiche dal nulla. I due rischiano il processo. Fonti vicine alla nota influencer hanno raccontato al magazine Oggi che lei sarebbe “innamorata come un’adolescente alla prima cotta”. (Donnapop.it)

Chiara Ferragni e Silvio Campara - “lei è innamorata come un’adolescente e vuole ufficializzare la storia ma lui frena. Però è pronto ad investire nelle sue aziende” - Chiara Ferragni e Silvio Campara fanno sul serio. “Chiara Ferragni è innamorata come un’adolescente alla prima cotta“, scrive il settimanale che riporta poi le confidenze dell’imprenditrice digitale ad alcuni amici: “Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti”, avrebbe detto alle persone a lei più vicine. (Ilfattoquotidiano.it)

Colpo di scena per Chiara Ferragni e Fedez : ecco come si sono accordati per i figli - somma e dettagli - Colpo di scena per Chiara Ferragni e Fedez: ecco come si sono accordati per Leone e Vittoria. L'articolo Colpo di scena per Chiara Ferragni e Fedez: ecco come si sono accordati per i figli, somma e dettagli proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)