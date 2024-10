"Chi era l'obiettivo": Israele ancora contro Beirut, due raid nel centro della città | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le forze aeree israeliane hanno condotto due incursioni sul quartiere di Basta, nel centro di Beirut: lo riporta il Guardian. Finora, invece, Tel Aviv aveva colpito soprattutto il quartiere meridionale di Dahiyeh, considerato un feudo di Hezbollah. L'obiettivo dell'attacco pare fosse Wafik Safa, cognato del defunto segretario generale del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, e "ministro della Difesa" del gruppo armato. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12, secondo cui è crollato un edificio di tre piani. Il bilancio per ora è di due morti e nove feriti. Liberoquotidiano.it - "Chi era l'obiettivo": Israele ancora contro Beirut, due raid nel centro della città | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le forze aeree israeliane hanno condotto due incursioni sul quartiere di Basta, neldi: lo riporta il Guardian. Finora, invece, Tel Aviv aveva colpito soprattutto il quartiere meridionale di Dahiyeh, considerato un feudo di Hezbollah. L'dell'attacco pare fosse Wafik Safa, cognato del defunto segretario generale del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, e "ministroDifesa" del gruppo armato. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12, secondo cui è crollato un edificio di tre piani. Il bilancio per ora è di due morti e nove feriti.

