Ilfattoquotidiano.it - Cerotti sulla bocca, cocktail analcolici, beauty routine: cos’è lo “sleepmaxxing”, il nuovo trend TikTok che segue l’ossessione della Gen Z per il sonno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Travolge la Gen Z,, ildiinteso a massimizzare la qualità e la quantità del. Ma gli esperti citati dal Daily Mail avvertono: il rischio è l’ortosonnia,delperfetto. I metodi proposti sono svariati e a volte bizzarri: dalla pozione pre-nanna a un’intensa, dalla app per il tracciamento delal mouth taping, ce n’è per tutti. Di per sé, dedicare attenzione all’igiene delè lodevole: secondo dati AIMS (Associazione Italiana Medicina del) resi noti ad aprile, circa 13,4 milioni di italiani ha disturbi legati al, con connze come stanchezza, ansia, irritabilità, mancanza di concentrazione,lenza diurna e ipertensione: se poi subentra l’insonnia cronica le problematiche sono anche più serie (obesità, diabete 2, calo dell’immunità ecc.). Ma i giovani non sembrano direttamente interessati.