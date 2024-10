Lanazione.it - Boscaiolo disperso. Ricerche senza sosta: “Unità cinofile al lavoro”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Licciana Nardi, 10 ottobre 2024 – Non c’è traccia di Walter Toracca il 65ennedi Arlia scomparso domenica scorsa nei boschi del territorio di Licciana Nardi, dove si era recato alla ricerca di funghi. L’ultima telefonata l’ha fatta alle 20 di domenica per chiedere aiuto perché era caduto e si era ferito. Aveva fatto in tempo a indicare che la sua auto era parcheggiata al km 87 della Ss 665 del Lagastrello, poi la comunicazione si era interrotta perché forse il cellulare aveva esaurito la batteria. Erano entrati in azione 118, Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile, cacciatori locali e volontari che hanno battuto la zona sino alle 2, sotto la pioggia battente.