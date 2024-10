Borgo Divino 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna nel fine settimana del 26 e 27 Ottobre il wine festival “Borgo Divino”, appuntamento divenuto ormai fisso per tutti gli amanti del vino e del buon bere. Dopo il successo dello scorso anno anche in questo 2024 l’edizione mugellana di BdV sarà ospitata dal Golf Club Poggio dei Medici a Firenzetoday.it - Borgo Divino 2024 Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna nel fine settimana del 26 e 27 Ottobre il wine festival “”, appuntamento divenuto ormai fisso per tutti gli amanti del vino e del buon bere. Dopo il successo dello scorso anno anche in questol’edizione mugellana di BdV sarà ospitata dal Golf Club Poggio dei Medici a

Giornate Fai d'Autunno 2024 : è Palaia il primo 'Borgo aperto' - La delegazione Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Pisa ha scelto Palaia per il primo esperimento di visita a un borgo, che domenica 13 ottobre apre i suoi luoghi d'arte più belli al pubblico. Non la tradizionale visita ad un unico sito storico-artistico, ma l’invito a scoprire tutto il piccolo... (Pisatoday.it)

Festa del Borgo 2024 : ‘Piccoli Artigiani’ crescono con Confà - il villaggio-laboratorio di Confartigianato Bergamo - Un’opportunità per conoscere da vicino mestieri che rappresentano la storia e la tradizione del nostro territorio. – Lavorazione Marmo: scolpitura e lavorazione del marmo con Giordano Corti. Un’esperienza unica per imparare giocando. Ecco i dettagli dei Laboratori: – Acconciatura: creazione di acconciature con Pierre Patelli e Yari Panzeri. (Bergamonews.it)

Qualcosa di borgogna per essere alla moda. Come abbinare il colore moda 2024/25 - Meglio ancora se si hanno occhi verdi, nocciola e marroni, che vengono esaltati dal borgogna creando un effetto visivo accattivante. Come abbinare il color borgogna: un look firmato Zimmermann. La pochette in stampa cocco borgogna di Bottega Veneta. Tuttavia, anche chi ha una carnagione chiara può indossarlo, soprattutto se abbinato a dettagli che ne equilibrano l’intensità. (Amica.it)