Azzera la giunta!

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tanto tuonò che piovve. Il Sindaco Lagalla, infastidito da tanti mugugni che sono culminati nella richiesta di togliere uno dei suoi assessori, forse uno dei più validi, facente parte della sua lista personale, ha alzato il tiro. Sembrerebbe di essere in “Giù la testa”, il film di Sergio Leone sulla instabilità messicana, molto simile a quella palermitana. Certo non ci troviamo davanti alla mascella volitiva di Rod Steiger, o alla maschera imperturbabile di James Coburn. È chiaro che il problema non è ovviamente l’assessore Totò Orlando, di cui è stata richiesta la rimozione per il fatto che Italia Viva non appartiene al centrodestra, e lo ha rimarcato, ma il nodo dei rapporti di maggioranza a Palermo che due anni dopo le elezioni sono cambiati.