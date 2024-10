Auto, da Regione Piemonte fondo di 10 milioni per i lavoratori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'indennità di formazione per integrare il reddito di quei lavoratori del settore Automotive che percepiscono un'ammortizzatore sociale. E' la misura, che dovrebbe avere una dotazione di 10 milioni di euro recuperati dai fondi Fse , messa in campo dalla Regione Piemonte. L'hanno illustrata il presidente Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino e l'assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano durante il tavolo dell'Automotive al grattacielo Piemonte. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fim, Fiom e Uilm, Ugl Piemonte, Fismic-Confsal, e Aqcf. Quotidiano.net - Auto, da Regione Piemonte fondo di 10 milioni per i lavoratori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'indennità di formazione per integrare il reddito di queidel settoremotive che percepiscono un'ammortizzatore sociale. E' la misura, che dovrebbe avere una dotazione di 10di euro recuperati dai fondi Fse , messa in campo dalla. L'hanno illustrata il presidente Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino e l'assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano durante il tavolo dell'motive al grattacielo. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fim, Fiom e Uilm, Ugl, Fismic-Confsal, e Aqcf.

