Atp Shangai, Sinner domina Medvedev in due set e vola in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con il punteggio di 6-1, 6-4 Jannik Sinner conquista la sesta semifinale di un Masters 1000 nel 2024 vincendo nettamente contro Daniil Medvedev. "Cercherò di andare ancora avanti" Ilgiornale.it - Atp Shangai, Sinner domina Medvedev in due set e vola in semifinale Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con il punteggio di 6-1, 6-4 Jannikconquista la sestadi un Masters 1000 nel 2024 vincendo nettamente contro Daniil. "Cercherò di andare ancora avanti"

Jannik Sinner raggiante : “Grande match contro Medvedev - ma aveva problemi alla spalla” - Medvedev non ha potuto colpire bene di dritto per problemi alla spalla, mi auguro che recuperi presto. Fare semifinale in un 1000 è sempre un gran risultato, ma sicuramente cercherò di fare meglio. Oggi è stata un’ottima partita, lui ha sofferto un po’ di mal di spalla e non ha tirato al meglio. . Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione attraverso le dichiarazioni rilasciate al ... (Oasport.it)

Sinner non dà scampo a Medvedev e attende Alcaraz in semifinale a Shanghai - Il russo, dal canto suo, non lo si può definire nella giornata migliore (ed è evidente soprattutto nei problemi con la spalla destra, sulla quale ha un tape e che si tocca), ma questo non intacca un’ispirazione altissima da parte del numero 1 del mondo. Ora potenziale attesa per un altro dei confronti di vertice per l’altoatesino, quello con Carlos Alcaraz, ammesso che lo spagnolo più tardi ... (Oasport.it)

Shanghai - a Sinner bastano due set per mettere ko Medvedev e volare in semifinale - Sabato. Undicesima semifinale stagionale per il 23enne altoatesino che ha battuto Medvedev per la quarta volta quest’anno su cinque incroci. . L’azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco. (Gazzettadelsud.it)