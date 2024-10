Allevamenti di maiali invasi dai topi: interrogazione di Silvia Zamboni dell'Alleanza Verdi e Sinistra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel corso del TG3 regionale del 7 ottobre un servizio ha documentato le terribili condizioni di igiene in cui versano i locali e i maiali all’interno di due Allevamenti intensivi ubicati in provincia di Piacenza. Il reportage, realizzato da Giulia Innocenzi, la giornalista co-autrice di “Food for Parmatoday.it - Allevamenti di maiali invasi dai topi: interrogazione di Silvia Zamboni dell'Alleanza Verdi e Sinistra Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel corso del TG3 regionale del 7 ottobre un servizio ha documentato le terribili condizioni di igiene in cui versano i locali e iall’interno di dueintensivi ubicati in provincia di Piacenza. Il reportage, realizzato da Giulia Innocenzi, la giornalista co-autrice di “Food for

