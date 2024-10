Allerta meteo rossa oggi in Lombardia, pioggia al Nord e Italia divisa (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il maltempo torna oggi sull'Italia, con pioggia e vento, e scatta l'Allerta meteo rossa in Lombardia con scuole L'articolo Allerta meteo rossa oggi in Lombardia, pioggia al Nord e Italia divisa proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Allerta meteo rossa oggi in Lombardia, pioggia al Nord e Italia divisa Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il maltempo tornasull', con pia e vento, e scatta l'incon scuole L'articoloin, pia alproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

