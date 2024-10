Lanazione.it - Accademia dei Lincei. Entrano tre prof Unipi. Cerimonia l’8 novembre

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – L’Università di Pisa è ancora più presente nell’Nazionale dei. Tra un mese, l’8, treessoresse diriceveranno il distintivo della più anticascientifica del mondo, considerata la massima istituzione culturale italiana e della quale ha fatto parte anche Galielo Galilei. Le docenti Simonetta Bassi e Benedetta Mennucci sono state elette socie corrispondenti, rispettivamente per la classe di Scienze morali storiche e filologiche e per quella delle Scienze fisiche, matematiche e naturali, mentre laessoressa Maria Concetta Morrone, già corrispondente da 10 anni, è passata a socia nazionale per Scienze fisiche.