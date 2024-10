Abusi su una minore: ancora un guaio per la Diocesi di Latina (Di giovedì 10 ottobre 2024) La curia di Latina finisce di nuovo al centro dell’attenzione dopo che la Procura di Latina ha chiesto il processo a carico del sacrestano di una delle chiesa della Diocesi; l’accusa, ancora una volta, è di Abusi sessuali a danno di una minorenne frequentatrice della parrocchia. Ovviamente non è dato sapere di quale parrocchia si tratta, per motivi di privacy della vittima, ma ricordiamo che la Diocesi di Latina copre il comune capoluogo, poi Sezze, Terracina e Priverno. E’ stata la famiglia della ragazza, che oggi ha più di 18 anni, a presentare la denuncia avviando l’iter che ha portato gli investigatori a ricostruire i fatti, soprattutto grazie alle testimonianze di quanti erano presenti. L’episodio La vittima ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata abusata durante una cena in un ristorante. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La curia difinisce di nuovo al centro dell’attenzione dopo che la Procura diha chiesto il processo a carico del sacrestano di una delle chiesa della; l’accusa,una volta, è disessuali a danno di unanne frequentatrice della parrocchia. Ovviamente non è dato sapere di quale parrocchia si tratta, per motivi di privacy della vittima, ma ricordiamo che ladicopre il comune capoluogo, poi Sezze, Terracina e Priverno. E’ stata la famiglia della ragazza, che oggi ha più di 18 anni, a presentare la denuncia avviando l’iter che ha portato gli investigatori a ricostruire i fatti, soprattutto grazie alle testimonianze di quanti erano presenti. L’episodio La vittima ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata abusata durante una cena in un ristorante.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestrato allevamento abusivo di chihuahua in provincia di Latina : 32 i cani salvati - L’operazione fa parte di una più ampia indagine per la tutela degli animali d’affezione, portando al sequestro amministrativo di 32 cani. Il valore complessivo dei cani sequestrati è stimato intorno ai 30. Nella giornata di giovedì 12 settembre, a Cisterna di Latina, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Latina, insieme al servizio veterinario della ASL locale, hanno ... (Dayitalianews.com)

Latina / Discarica abusiva - scatta la denuncia dell’amministratore e il sequestro di due aree - . LATINA – Nell’ambito dell’azione di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Latina per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Latina, al termine di una complessa attività di controllo, con la collaborazione tecnica di ARPA Lazio Sezione di Latina, è stato […] L'articolo Latina / ... (Temporeale.info)

Discarica abusiva da 10mila metri quadri sequestrata dai carabinieri in provincia di Latina - 000 euro. Questa azione ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’Amministratore Unico di una società operante nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi, situata nella zona industriale di Latina. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Latina, in collaborazione con l’ARPA Lazio Sezione di Latina, hanno concluso un’importante operazione di controllo ... (Dayitalianews.com)